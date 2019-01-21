Какие нововведения ждут адвокатов в Азербайджане

Новые требования касательно адвокатских ордеров вступят в силу с первого февраля этого года. Об этом, как передает Day.Az, сообщил Sputnik Азербайджан член Коллегии адвокатов Рамин Рзаев.

Президиумом правления Коллегии адвокатов (КА) 27 сентября 2018 года принято Положение "Об адвокатском ордере и ордерной марке", отметил Рзаев. Ранее ордер выдавался в виде бумажной корочки с уникальным номером, никаких других форм не требовалось.

"Однако с первого февраля по всей республике вступают в силу новые правила и согласно им, ордеры будут двух видов. За адвокатские услуги, предоставляемые за счет государства, будет выдаваться ордер розового цвета и уникальный номер для него не требуется. А за услуги, оказываемые на основе заключенного соглашения, положен бланк зеленого цвета, и на него будет клеиться специальная марка, отражающая уникальный номер. На один зеленый ордер предусмотрены две марки", - сказал Рамин Рзаев.

Каждая пара марок будет отпускаться частному адвокату за десять манатов. Марки будут клеиться на основной лист зеленого ордера и на копию, то есть в двух экземплярах. Один экземпляр ордера будет выдаваться адвокату, а другой предоставляться в соответствующую структуру.

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