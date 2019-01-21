Азербайджанцы могут стать обладателями "Золотой пальмовой ветви"
Азербайджанские знаменитости и представители других профессий могут стать обладателями престижной международной премии Golden Palm Awards ("Золотая пальмовая ветвь").
Как сообщил Sputnik Азербайджан организатор Агиль Мамиев, Азербайджан получил право принимать участие в этом проекте несколько дней назад, передает Day.Az.
Азербайджанцы, добившиеся успеха в искусстве, культуре, бизнесе и других областях, могут отправить свои заявки, чтобы войти в число кандидатов на премию.
"Мы сделали все возможное, чтобы наши соотечественники также могли стать обладателями этой награды. Финал проекта в этот раз пройдет 25 марта в Стамбуле, а до этого проводился в США, Мексике, Франции и других странах. В будущем, если нам удастся это реализовать, торжественная церемония награждения победителей проекта пройдет в Азербайджане", - сказал Мамиев.
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