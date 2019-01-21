Азербайджанские студенты успешно выступили на «Европейской неделе космоса»

Приглашенная Европейским агентством по глобальным навигационным системам команда Азербайджано-французского университета (UFAZ) "TensorScience" 3-6 декабря 2018 года приняла участие в "Европейской неделе космоса".

Как передает Day.Az со ссылкой на официальный сайт университета, в команду вошли студенты третьего курса факультета геофизики UFAZ-а Тофиг Назарбеков, Малик Шейхли, Наргиз Мамедова, студентка третьего курса факультета химической инженерии Сидеиф-заде Марьям, а также студентка третьего курса архитектурного факультета Азербайджанского университета архитектуры и строительства.

Команда представила свои продемонстрированные ранее на международном конкурсе ActİnSpace проекты "Geospinner" и "Arteve".

В данной конференции принляи участие около 800 гостей и 30 спикеров. Стоит отметить, что члены команды "TensorScience" были самыми юными среди выступивших на конференции спикеров.

Представленный от Азербайджана проект "Arteve" был с большим интересом воспринят участниками конференции.

Более подробную информацию о проекте можно получить по следующим ссылкам:

https://www.youtube.com/watch?v=8yldxE_jxUw

https://www.youtube.com/watch?v=78g8lcsBlDo

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