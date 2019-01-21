Как повлиял на работу Международного аэропорта Гейдар Алиев сильный туман

Сильный туман в Баку не повлиял на работу Международного аэропорта Гейдар Алиев. Об этом, как передает Day.Az, сообщили в понедельник Trend в аэропорту.

Было отмечено, что в настоящее время прибытие и вылет самолетов осуществляются по графику.

"Никаких задержек в отправке и приеме самолетов не наблюдается. Аэропорт работает в нормальном режиме", - сказали в аэропорту.

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