Как повлиял на работу Международного аэропорта Гейдар Алиев сильный туман
21 января 2019 12:20 348
Сильный туман в Баку не повлиял на работу Международного аэропорта Гейдар Алиев. Об этом, как передает Day.Az, сообщили в понедельник Trend в аэропорту.
Было отмечено, что в настоящее время прибытие и вылет самолетов осуществляются по графику.
"Никаких задержек в отправке и приеме самолетов не наблюдается. Аэропорт работает в нормальном режиме", - сказали в аэропорту.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
13:05