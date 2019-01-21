Какой будет погода завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, местами туман, временами усиливающийся юго-западный ветер вечером сменится умеренным северо-западным. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

На Абшеронском полуострове температура воздуха составит ночью 0-3, днем - 7-10 градусов тепла, в Баку ночью - 1-3, днем - 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 до 764 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, порывистый западный ветер.

Ночью - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 7-12 градусов тепла, в горах ночью - 5-10 градусов мороза, днем - 0-5 градусов тепла.

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