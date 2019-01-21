Минобразования разрабатывает централизованные информационные системы на всех уровнях образования

Министерство образования Азербайджана разрабатывает централизованные информационные системы на всех уровнях образования, с целью централизованной организации, управления и обработки информации.

Об этом сообщил Day.Az руководитель Управления по информатизации системы образования Азербайджана при Министерстве образования Вюсал Ханларов.

По его словам, в прошлом учебном году началась работа над созданием "Электронной платформы для внешкольного образования", "Информационной системы высшего образования" и "Информационной системы профессионального образования".

"Прием документов в первый класс общеобразовательных школ, гимназий и лицеев, прием документов в подготовительные группы общеобразовательных школ и прием документов в 5-е классы лицеев, подведомственных Управлению образования города Баку, осуществляется в электронном формате. Также были обновлены системы приема документов для нострификации дипломов, приема учителей и директоров на работу. В нынешнем году планируется расширение электронных образовательных услуг.

В самом Министерстве образования была создана и введена в эксплуатацию система управления данными, завершен 1-й этап системы обработки данных (Business Intelligence). Расширены технические возможности программного обеспечения, разработанного с целью расчета и выплаты заработной платы сотрудникам и других оплат, регулирования рабочей нагрузки, учета персонала, штатных расписаний и подготовки других отчётов различных типов", - отметил он.

Также по его словам, Министерство образования с учетом актуальности электронного контента на азербайджанском языке в современной системе образования в 2018 году существенно расширило свою деятельность в этой области.

"Таким образом, на порталах Министерства образования (www.e-derslik.edu.az, www.e-resurs.edu.az, www.video.edu.az) подготовлены и размещены 296 электронных ресурсов - локализованные трехмерные анимационные видео и уроки Khan Academy, видеоуроки по мультимедийному контенту с системами оценивания, а также электронные учебники. Использование вышеназванных порталов на сегодняшний день составило свыше 4 288 185 раз.

В рамках пилотного проекта "Цифровые навыки", реализуемого Министерством образования совместно с международной образовательной компанией "Алгоритмика", в течение 2018-2019 учебного года в Баку 65 и в Гяндже 6 общеобразовательных учреждений с общим чистом в 26 000 учеников, присоединились к этому проекту. В рамках проекта были сданы в эксплуатацию 230 компьютерных классов и около 2500 компьютеров, а также обеспечен высокоскоростной доступ к Азербайджанской сети образования во всех школах проекта. Отметим, что данный проект направлен на обучение основам алгоритмического мышления и логики, развитию навыков проектирования и программирования у школьников", - сообщил В. Ханларов.

Он также отметил, что можно выделить онлайн-платформу "Polyup", представленную на XII Международной выставке образования и карьеры, состоявшейся в Баку Экспо Центре в 2018 году. Проект "Polyup" - это бесплатная и доступная игровая платформа, предназначенная для развивития вычислительного мышления, фокусирующаяся на решении проблем в реальной жизни. Применение платформы осуществляется в качестве пилотного проекта на уроках математики.

Также по словам руководителя управления, в 2018 году учебные кабинеты для начальных и старших классов в 15 общеобразовательных учреждениях были оснащены учебными роботами Lego Education. 70 учителей информатики и физики из Баку, Сумгайыта, Лянкярана и Мингячевира прошли обучение по использованию учебных роботов и их применению в учебном процессе. Следует отметить, что количество учреждений, оснащенных оборудованием, достигло 20. Среди школьников в 2018-2019 учебном году будет проведен первый школьный конкурс по инженерии и робототехники First Lego League (FLL) Азербайджан. Целью конкурса является поощрение интереса учащихся начальной школы к науке и технике и поощрение их к внесению вклада в научно-техническое решение текущих глобальных проблем. Победители местного конкурса отправятся в финальные состязания в Турции и США, так как наш местный конкурс получил международную аккредитацию в прошлом году.

Н. Гасымова