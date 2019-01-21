Латвийское издание о восхитительных азербайджанских блюдах - ФОТО

Day.Az представляет читателям статью ведущего новостного портала Латвии DELFI о разнообразии азербайджанской кухни.

Азербайджанцы смеются, что в их стране царит культ свадеб и еды. И если вы едете в Баку, вам пригодятся брюки пошире, чтобы вместился сытый живот. Стол накрывают богато - там будет все! Во-первых, испеченный в тандыре (большом глиняном горшке на живом огне) хлеб караш и полупрозрачный лаваш, такие вкусные, что можно незаметно наесться одним только хлебом.

На столе также всегда зеленые и черные оливки, паштет из грецких орехов, маленькие яблочки, сливы и вишня в маринаде. Обязательно будет блюдо с огурцами, помидорами и букетом зелени, в котором эстрагон, укроп, лук, базилик и кинза. Просто берете веточку и жуете.

А какой тут компот! Его подают к традиционному азербайджанскому столу даже в изысканных ресторанах. Самые популярные компоты - из вишни и фейхоа.

Вас полчаса угощают овощами, салатами, сырами, мясной нарезкой и баклажанами, а затем на стол ставят серьезные горячие блюда - кебаб, ребрышки барашка, куриный шашлык, и вы уже начинаете думать, что на еду больше даже смотреть не сможете. Но ничего подобного! Дальше подают плов, причем нередко это целое шоу - с огнем и дымом.

Затем следует несладкий черный чай в стеклянных стаканчиках, а вместе с ним - множество вазочек с вареньем - да каким! Варенье из айвы, грецких орехов, лепестков роз, белой вишни и арбуза и даже из зеленых оливок.

Побывать за столом в Азербайджане - это примерно как погостить у бабушки: на столе вырастает бесчисленное количество вкусностей, и невозможно сказать "я уже наелся", а после такой трапезы вы только счастливо стонете.

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