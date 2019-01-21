В Азербайджане испытают новую модель приемного экзамена

Десятого февраля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет пробный экзамен по модели приемного экзамена 2019 года. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центр, передает Day.Az.

На пробном экзамене во всех группах участникам будут представлены по 30 заданий по каждому из трех предметов в соответствии с моделью второго тура приемного экзамена по уровню бакалавриата вузов в 2019 году.

Из 30 заданий 22 будут закрытого, восемь - открытого типа.

Экзамен будет длиться три часа.

Регистрация на пробный экзамен будет проводиться до 09:00 4 февраля.

Экзамены пройдут в Баку, Сумгайыте, Абшероне, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Товузе, Шеки, Мингячевире, Загатале, Барде, Агджабеди, Гекчае, Шамахы, Исмаиллы, Имишли, Физули, Сабирабаде, Сальяне, Кюрдамире, Ширване, Хачмазе, Лянкяране, Джалилабаде и Масаллы.

Результаты экзамена будут объявлены в сроки не ранее двух недель. Баллы, набранные на экзамене, будут представлены по 400-балльной шкале.

Допуск в здания, где будет проходить экзамен, разрешается только на основании оригинала удостоверения личности абитуриента и пропускного экзаменационного листа. Абитуриенты, не имеющие один из этих документов, а также пришедшие на экзамен с копией удостоверения личности, на экзамен допускаться не будут.

Запись на пробные экзамены и оплата проводятся на портале http://otk.az.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook