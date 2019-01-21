В Азербайджане в эти дни не будут работать ТВ и радио

В Азербайджане подготовлено расписание комплексных профилактических работ в эфирном пространстве на 2019 год. Об этом сообщил Trend источник на рынке телерадиовещания страны, передает Day.Az.

По словам собеседника агентства, в текущем году предусмотрено проведение четырех комплексных профилактик, которые согласно расписанию состоятся 4 марта, 10 июня, 16 сентября и 9 декабря.

Расписание согласовано с телерадиокомпаниями и утверждено министерством транспорта, связи и высоких технологий.

Комплексная профилактика предусматривает проверку технического состояния всего оборудования, начиная от источников питания и заканчивая антеннами. Процедура является необходимой во избежание технических проблем, так как вещательное оборудование работает круглосуточно без остановки.

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