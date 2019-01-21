Откуда на азербайджанский рынок поступают ГМО-продукты?

Борьба с использованием продуктов, содержащих генномодифицированные организмы (ГМО), должна быть усилена и вестись согласно действующему в стране законодательству. Об этом сказал Trend в понедельник председатель Союза свободных потребителей Азербайджана Эюб Гусейнов, передает Day.Az.

По словам Гусейнова, не смотря на принятие в стране правовых регулирующих документов, запрещающих использование ГМО, к сожалению, такие продукты все еще присутствуют на рынке.

"Во многом благодаря многочисленным экспертам, лоббирующим ГМО-продукты. В основном эти продукты поставляются из Турции, Ирана и других стран. Полагаю, что агентству пищевой безопасности следует предпринять все необходимые меры для решения этого вопроса. В принятом в Азербайджане Законе "Об экологически чистом сельском хозяйстве" ГМО продукты сочтены не экологически чистыми, соответственно они не должны присутствовать на местном рынке", - сказал Гусейнов.

Говоря в целом о проблеме обеспечения безопасности продовольственных товаров, то, как считает Гусейнов, положение агентства составлено безупречно и оно охватывает все вопросы обеспечения продовольственной безопасности, как населения, так и страны в целом.

"Требуется лишь обеспечить то, чтобы весь цикл выращивания продуктов "от поля стола" тщательно отслеживался. Если эта система будет работать должным образом, то это позволит обеспечить граждан безопасными продовольственными товарами. Это в свою очередь упростит выход местных продуктов на внешние рынки. Пока же рано говорить о серьезном продвижении в этом направлении. И сегодня не удалось реализовать даже 10 процентов запланированного в этом направлении", - сказал Гусейнов.

Многие фермеры и предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, по словам председателя Союза, продолжают отравлять почву.

"Мы регулярно проводим экспертизу сельскохозяйственной продукции (арбузов, дынь, помидоров и др.), и выясняется, что содержание нитритов в этих продуктах в разы превышает установленные нормы. Это является наглядным примером того, что на рынке присутствуют опасные продукты. В этой связи важно расширение сферы деятельности агентства путем тесной взаимосвязи с обществом через СМИ. Мы же в свою очередь готовы оказать посильную помощь Агентству по пищевой безопасности и поделиться своим 20-летним опытом в этой сфере", - сказал Гусейнов.

Отметим, что согласно Уголовному кодексу Азербайджана, незаконный оборот (импорт или продажа) генетически модифицированных растений или продуктов питания, произведенных с использованием генетических материалов генетически модифицированных растений, наказываются штрафом в размере от двукратного до четырехкратного размера ущерба (полученного дохода), причиненного в результате преступления, или лишением свободы на срок до двух лет.

Производство продукции с использованием ГМО наказывается штрафом в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч манатов, или лишением свободы на срок до трех лет.

Исключением являются импорт или производство продукции с использованием ГМО в рамках научных исследований, испытаний и демонстрации на выставках.

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