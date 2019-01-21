В Шеки автомобиль врезался в городские ворота, есть погибший и раненый

В Шеки произошло ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, авария отмечена сегодня утром на пролегающем через территорию района отрезке магистральной дороги Евлах-Закатала-Грузия.

Потеряв управление за рулем автомобиля марки "ВАЗ-2106", житель Шеки 25-летний Тарлан Фарид оглу Искендеров врезался в символические въездные ворота Шеки.

В результате водитель скончался на месте ДТП. Находившийся в автомобиле пассажир - житель Шеки 69-летний Гариб Гаджиев - получил многочисленные переломы ребер. Мужчину поместили в Шекинскую центральную районную больницу.

Предположительно, авария произошла из-за густого тумана и скользкости дороги.

По факту ведется расследование.

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