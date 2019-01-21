Азербайджан вводит новшество во всех роддомах

ЮНИСЕФ и Госагентство по обязательному медицинскому страхованию при Кабинете министров Азербайджана планируют сотрудничать по применению стандарта "Больница - друг ребенка" в роддомах (родильных отделениях) страны.

Об этом в понедельник сказал Trend глава азербайджанского представительства ЮНИСЕФ Эдвард Карвардин, передает Day.Az.

По его словам, одной из особенностей стандарта являются правильные советы молодым мамам, в частности о вскармливании ребенка до определенного возраста только грудным молоком.

По словам Карвардина, за более чем 20 лет в Азербайджане достигнуты значительные продвижения в сокращении детской и материнской смертности.

"В целом в стране достигнуты существенные продвижения в сфере здоровья и питания детей и матерей. К примеру, в стране полностью искоренен полиомиелит"", - сказал Карвардин.

Глава представительства ЮНИСЕФ добавил, что представляемая им структура намерена сотрудничать с Госагентством по обязательному медстрахованию в сфере поддержки предоставления основных услуг детям и матерям.

"Цель в том, чтобы дети и матери в Азербайджане могли оптимально пользоваться услугами, в которых нуждаются. Считаем, что в последующие годы это сотрудничество будет полезно для тысяч детей и матерей", - сказал Карвардин.

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