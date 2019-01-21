Продукция «Halal» в Азербайджане оказалась вовсе не халяльной

Подавляющее большинство продуктов питания на азербайджанском рынке с маркировкой "Halal" не соответствуют заявленным нормам "Халяль". Об этом сказал Trend в понедельник председатель Союза свободных потребителей Азербайджана Эюб Гусейнов, передает Day.Az.

По словам Гусейнова, этикетки "Halal" долгое время выдавались, причем не в малом количестве для получения дополнительной выгоды.

"Мы постоянно контактируем с международной организацией "Halal Consumer" и являемся участниками конференции "Халяльный мир". К сожалению, проблема в сфере халяльной продукции в Азербайджане остается открытой. Кроме того, так называемая "халяльная" продукция импортируется в страну, например, из Украины, что также вызывает сомнение. Зачастую рестораны быстрого питания, например, KFC, также делают основной акцент на то, что еда в их заведении также является "халяльной"", - сказал Гусейнов.

Согласно исследованиям Союза свободных потребителей, как сказал Гусейнов, 90 процентов продуктов, представленных на товарном рынке страны с маркировкой "Halal", не соответствуют заявленным "халяльным" нормам.

"Союз свободных потребителей проводит работы для устранения негативных фактов в получении маркировки "Halal". Мы стараемся, чтобы этот процесс был прозрачным и заявленная продукция соответствовала требованиям марки. Халяльная продукция, как известно, считается экологически чистой, и многие страны придают им большое значение", - сказал Гусейнов.

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