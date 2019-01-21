Обнаружены стихи Насими, написанные под псевдонимом "Хусейни"

Заместитель директора Института рукописей имени Мухаммеда Физули Национальной академии наук Азербайджана, доктор филологических наук Паша Керимов приобрел в Национальной библиотеке Анкары две копии рукописных экземпляров лирических стихов великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на институт, передает Day.Az.

Эти экземпляры привлекают внимание тем, что стихи здесь написаны под псевдонимом "Хусейни".

Несмотря на то, что первая рукопись, состоящая из 105 страниц, называется "Дивани-Хазрет Сейид-Насими", большинство стихотворений здесь написаны под псевдонимом "Хусейни". Второй сборник состоит из 124 страниц, здесь есть стихи как под псевдонимом "Насими", так и под псевдонимом "Хусейни".

Копии дивана Насими представляют большой интерес для изучающих творчество поэта.