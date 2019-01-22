Ужасное ДТП на трассе Баку-Газах: есть погибший

22 января 2019 07:08

В Геранбойском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. 

Как передает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на части автотрассы Баку-Газах, пролегающей через город Далимамедли.

В результате потери управления перевернулся грузовик. В тяжелом состоянии водитель был доставлен в Гянджинскую больницу скорой помощи, где позже скончался.

По факту ведется расследование.

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