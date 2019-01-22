В Агдамском районе прошло мероприятие в преддверии 100-летия органов безопасности Азербайджана - ФОТО

При совместной организации Общественного объединения ветеранов органов спецслужб "Альянс", Исполнительной власти Агдамского района и информационной поддержке АМИ Trend в Культурном центре поселка Гузанлы Агдамского района прошло мероприятие под названием "Школа самоотверженности великого лидера Гейдара Алиева: в преддверии 100-летнего юбилея органов безопасности Азербайджана", сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Также мероприятие было посвящено Национальному герою Азербайджана, уроженцу Агдамского района, долгие годы проработавшему в органах спецслужб, шехиду Надиру Алиеву.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана.

Затем был показан видеоролик о жизненном пути Национального героя Надира Алиева, прозвучали поэмы и стихи о шехидах.

Выступая на мероприятии, почетный член Объединения ветеранов органов спецслужб "Альянс", писатель-публицист, автор поэмы "Zəfər yolu", посвященной жизни и героизму Надира Алиева, Азер Гаджибейли сказал, что азербайджанское государство всегда с большим почтением относится к своим героям, увековечивает их память. "Азербайджан всегда чтит своих героев, имена азербайджанских героев всегда остаются в истории и живут в сердцах народа. Надир Алиев тоже один из таких героев Азербайджана. О нем можно было бы написать десятки поэм", - сказал Гаджибейли.

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