В БВШН прошла презентация для студентов: "Поколение Y и новые рабочие места" - ФОТО

При финансовой и организационной поддержке компании SOCAR Turkey в Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) прошла презентация "Поколение Y и новые рабочие места". Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на вуз, передает Day.Az.

Ее для студентов вуза провела турецкий эксперт Эврим Куран, директор по Ближнему Востоку Universum, крупнейшей международной компании по проведению исследований и консультаций в области бренда работодателя. На презентации присутствовали ректор БВШН Эльмар Гасымов, директор по работе с персоналом SOCAR Turkey Сибель Угур и менеджер отдела по привлечению специалистов и управлению кадрами холдинга PETKIM Petrokimya Holding A.S. Бахруз Бабаев.

Ректор Высшей школы Эльмар Гасымов выразил признательность руководству SOCAR Turkey за внимание к вузу и за проведение презентации, организованной в рамках социальных проектов компании. Говоря об особенностях представителей поколения Y, родившихся между 1980 и 1995 годами, и их занятости в 21 веке, Эврим Куран затронула такие темы, как современная демографическая ситуация в мире и происходящие в ней процессы, взаимоотношения нескольких поколений в мире бизнеса, профессиональная деятельность поколения Y и важность соответствия требованиям профессии без потери своей индивидуальности для его представителей. Она особо подчеркнула, что сегодня разным поколениям необходимо свободно владеть цифровыми технологиями, в том числе и для того, чтобы лучше понимать друг друга. Затем Эврим Куран ответила на многочисленные вопросы студентов.

В заключение ректор Эльмар Гасымов поблагодарил директора по работе с персоналом SOCAR Turkey Сибель Угур и эксперта Эврим Куран за визит и вручил им плакету "Почетный гость БВШН". Во время пребывания в Высшей школе гости ознакомились с кампусом и его инфраструктурой, а также условиями, созданными для учебы, отдыха и проживания студентов.

Известный турецкий специалист Эврим Куран - одна из основателей компании Dinamo Consulting, созданной в 2006 году. Она является инициатором и куратором крупнейшей региональной конференции "People Make the Brand" по созданию бренда работодателя, проводимой с 2013 года, а также автором ряда статей и публикаций.

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