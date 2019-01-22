В Баку построят более 200 стоянок

С февраля в Баку начнется строительство 240 стоянок такси. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на сегодняшней пресс-конференции сказал журналистам председатель правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсал Керимли.

Керимли отметил, что услуги на стоянках будут оказывать только такси со знаком отличия: "Установлен верхний предел количества такси. Сейчас совершенствуется законодательство по определенным направлениям. Всего в столице зарегистрировано 28 тысяч такси, среди которых не более пяти-шести тысяч имеющих знаки отличия. Значит, остальные работают незаконно".

По словам Керимли, определены места для 240 стоянок такси: "Установление мест сложный процесс, потому что учитывается все факторы, начиная от пассажиропотока до вопросов безопасности. Необходимо заменить асфальтовое покрытие стоянок, установить перила и пандусы. Только после этого такси будут оказывать законную деятельность".