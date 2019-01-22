В Баку всерьез взялись за нарушителей: десятки тысяч протоколов

Бакинское транспортное агентство в течение одного месяца составило более 53 тысяч протоколов о незаконной парковке автомобилей.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, во вторник на пресс-конференции сказал председатель правления агентства Вюсал Керимли.

По его словам, незаконная парковка на улицах Баку приобрела безобразные формы.

"Несмотря на то, что в Баку имеется 35 крытых парковок, водители незаконно паркуют свои автомобили на улицах. Например, в Зимнем парке имеются крытые места парковки, однако водители незаконно останавливают автомобили на улицах рядом с этим парком. Наша цель - обеспечить безопасное и свободное движение граждан. Пробки нарушают покой граждан, заставляют их нервничать. Мы хотим предотвратить это", - сказал Керимли.

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