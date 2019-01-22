Тяжелое ДТП в Азербайджане, есть пострадавшие
В Шеки произошло ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, столкнулись легковые автомобили марок "ГАЗ-24" и "ВАЗ-21061".
В результате аварии пострадали находившиеся в "ВАЗ-21061" жители села Кичик Дехне Ниджат Расим оглу Рашидов 1994 г.р., Наиб Наиль оглу Таиров 1997 г.р., Новруз Байрам оглу Юнусов 1996 г.р.
Пострадавшие доставлены в Шекинскую центральную районную больницу.
У Н.Таирова диагностировали черепно-мозговую травму. Его лечение продолжается в отделении реанимации.
Получивший перелом бедренной кости правой ноги Н.Рашидов помещен в хирургическое отделение.
Травма Н.Юнусова была легкой, поэтому после оказания ему первой медицинской помощи, ему назначили амбулаторное лечение и выписали.
По факту ведется расследование.
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