Сильный пожар в Баку

В Наримановском районе Баку произошел сильный пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на Ölkə.Az, ночью в МЧС поступил сигнал о возгорании в одном из столярных цехов в Наримановском районе. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили пожар, охвативший территорию в 400 кв. метров.

Пострадавих нет.