Сильный пожар в Баку

23 января 2019 08:56

В Наримановском районе Баку произошел сильный пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на Ölkə.Az, ночью в МЧС поступил сигнал о возгорании в одном из столярных цехов в Наримановском районе. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили пожар, охвативший территорию в 400 кв. метров. 

Пострадавих нет.

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