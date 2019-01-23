Сильный пожар в Баку
23 января 2019 08:56 296
В Наримановском районе Баку произошел сильный пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на Ölkə.Az, ночью в МЧС поступил сигнал о возгорании в одном из столярных цехов в Наримановском районе. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили пожар, охвативший территорию в 400 кв. метров.
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