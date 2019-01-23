Невероятная магия Ичеришехер - РЕПОРТАЖ - ФОТО

В Баку есть место, дорогое сердцу каждого из нас. Независимо от того, родились вы в столице или где-то еще, побывав раз в Старом городе, вы не забудете его никогда, он станет для вас родным.

За крепостными стенами царит особый дух. Тут забываешь, что вокруг кипит жизнь современного мегаполиса. Тут оказываешься лицом к лицу с историей, и она уводит тебя за собой...

Миновав шлагбаум у Парных крепостных ворот (Qoşa qala), мы попадаем на широкую площадь. Отсюда начинается наша небольшая прогулка по Ичеришехер, или "Бакинскому акрополю", как его называют многие ученые.

Гуляя по мощеным булыжником узким улочкам исторического заповедника и восхищаясь его древней архитектурой, будто переносишься в иное измерение. Здания и улочки, уютно примостившиеся на небольшом пространстве, невольно оживляют в сознании образы из далекого прошлого, наполняя сердце чувством гордости. А как же иначе? Ведь здесь можно воочию убедиться, что мы являемся прямыми потомками цивилизации, берущей свое начало с незапамятных времен.

Да, да. Именно с незапамятных. Археологи до сих пор затрудняются ответить на вопрос о времени возникновения нашей столицы, как населенного пункта. Известно, что уже в I веке Баку являлся небольшим портовым городом. Судя по фрагментам предметов домашней утвари и орудий труда, найденных во время раскопок, ученые сошлись в едином мнении, что Бакинская крепость - это город античного периода, территория которого заселена еще в бронзовом веке, а к VIII-XI вв. здесь развились ремесло и торговля. В конце же X века арабские авторы отмечали Баку, как один из значительных портов.

Поразительно! Кто только не хаживал по лабиринтам Ичеришехер. Сколько тайн таят в себе эти холодные стены. Прикасаясь к ним, по телу пробегает дрожь. Наверное, так же к ним когда-то прикасался и ширваншах, когда работы по их возведению, как впрочем, и все фортификации города подошли к концу. Подумать только! XII век!

Как жители современного города, мы вынуждены погружаться в каждодневную рутину. С утра бежим на работу, нервничая в пробках, стараясь не обращать внимания на режущий слух гул клаксонов и недовольные возгласы водителей. После этого нас с головой накрывает лавина рабочих будней. Ну, а вечером, вновь стараясь выжить в пробках, мы добираемся домой, где окунаемся в дела житейские. Суббота и воскресенье - посвящаем досуг семье, родственникам и друзьям, или же зависаем в Интернете. Поэтому, нынешний горожанин практически лишен времени, которое он мог уделить подробному изучению истории Азербайджана. И дело даже не в знании истории, а в ощущении того, что она исчисляется тысячелетиями. Многие из нас стали забывать свои традиции.

Поэтому, оказавшись в Старом городе, обязательно загляните в музеи. Их здесь несколько. Также не стоит обходить стороной сувенирные лавки, встречающиеся на каждом углу заповедника. Не обязательно покупать что-то. Просто почувствуйте атмосферу старины и национального колорита.

...Спустя несколько минут, мы выходим к главному символу города - Девичьей башне. Эта двадцатиметровая красавица является самим древним сооружением заповедника.

Много чего повидали стены Ичеришехер. Вторжение иноземцев, кровопролитные войны, революции и многое другое. И безмолвным свидетелем всего была Девичья башня. Пускай это прозвучит нелепо, но как бы хотелось, чтобы камни умели говорить, или, по крайнем мере, обладать способностью фиксировать голоса и звуки. Сколько тайн мог бы рассказать нам этот храм, появившийся здесь, по оценкам многих исследователей, еще в VIII-VII вв. до нашей эры.

Впрочем, возможно, так оно и лучше. Куда интересней самому углубиться в изучение старинных алфавитов, читать рукописи, строить догадки. Жизнь лишена смысла, когда судьба подает тебе все готовеньким, на блюде. Не было бы тогда ни археологов, ни историков. Премии станут не нужны. Прекратятся споры ученых относительно великих открытий. Одним словом - пускай все остается без перемен. Как и сама Девичья башня, как весь Ичеришехер. Ведь именно за это мы его любим и ценим.

...Не чувствуя усталости в ногах, мы шагаем дальше. Минуя старинные бани и Театр мугама, выходим на улицу Асефа Зейналлы, где находится Мечеть Ашура, или в простонародье "Лезгинская мечеть" XII века. Данным периодом датируется также строительство Соборной мечети (Джума) и Медресе. А самим ранним памятником ислама в Старом городе, бесспорно, является Мечеть Мухаммеда (Сыных гала - XI век).

Ичеришехер никого не оставит равнодушным. Особенно людей творческих, которые постоянно приходят сюда черпать вдохновение. Художники устанавливают мольберты, водят кистью по холсту. Мазок, второй, третий, и постепенно краски заполняют белый фон знакомыми каждому бакинцу очертаниями. Вскоре картина предстает для всеобщего обозрения в одной из художественных галерей, очень многие из которых сосредоточены на улочках Ичеришехер. Причем, авторами работ являются не только наши соотечественники. Есть множество изображений Старого города, принадлежащих кистям иностранных мастеров изобразительного искусства, таких, как Александр Куприн, Кемпфер, Алексей Боголюбов, Григорий Гагарин, Жан Пьер Моне, Василий Верещагин и т.д.

А помните, сколько знаменитых фильмов снято на территории Старого города? "Не та, так эта", "Последний дюйм", "Мамлюк", "Человек-Амфибия", "Айболит-66", "Тегеран-43", "Бриллиантовая рука", "Не бойся, я с тобой" и др. Дух героев перечисленных кинокартин будто до сих пор живет в крепостных стенах. Проходя рядом с дверью, где, прислоняясь к стене, стояла рыжеволосая представительница "древнейшей профессии" в бессмертной комедии Леонида Гайдая, нельзя устоять, чтобы не произнести крылатую фразу "цигель-цигель, ай-лю-лю". Ну, а место, где поочередно падали герои Юрия Никулина и Андрея Миронова с возгласом "черт побери!" вовсе превратилось в своего рода Мекку для туристов из постсоветских стран.

Напоследок поспешим на улицу Малая крепостная, чтобы увидеть еще одно чудо старинного зодчества - Дворец Ширваншахов. Расхаживая по комплексу, посещаем Диван-хане, мавзолей Бакуви, ханскую баню, мечеть и, нехотя поглядываем на часы. Увы, прогулка подошла к концу. Надо возвращаться к делам.

Минуя парк Вахида, мы перешагиваем границу истории и оказываемся по ту сторону крепостной стены, оставляя позади "бакинский акрополь", и вновь оказываемся лицом к лицу с современностью. Снова гул клаксонов, пробки, недовольные выкрики и прочая суета, присущая большому городу.

Прогулка зарядила нас изрядной порцией энергии и оптимизма. Значит, магия Старого города - это не миф, а реальность. После прогулки по Ичеришехер и соприкосновения с его энергетикой, даже солнце начинает светить ярче. Ты выходишь за крепостные стены обновленным.

Уважаемые читатели, если вам выпадет свободный час, не тратьте его на бесполезное копание в ваших гаджетах. Последуйте нашему примеру и совершите прогулку по Ичеришехер. Потому что гаджеты - это временно, а Старый Баку - навсегда.

Мамед Мамедов