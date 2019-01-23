Двое азербайджанцев, рискуя жизнью, спасли семью из горящего авто в Украине - ВИДЕО - ФОТО

Умуд и Сабир Шириновы, которые проживают в городе Николаеве, из горящего автомобиля спасли маленького ребёнка, женщину и мужчину, передает Day.Az со ссылкой на novosti-n.org.

Об этом на своей странице в социальной сети "Фейсбук" сообщил Адиль Бабаев.

По его словам, братья Умуд и Сабир Шириновы возвращались с работы из отеля-кафе "Ингул" , который находится за чертой города Николаева, увидев перевернутый прицеп от фуры, они остановили машину. Мужчины подошли к водителю грузового автомобиля и заметили, что в 40-50 метрах от них на обочине горит перевернутый автомобиль, а в салоне плачет ребенок.

"Когда старший брат Умуд спрашивал у водителя грузовика почему вы стоите, надо же оказать помощь - вытащить из горящей машины ребенка и остальных пассажиров, тот ответил что уже поздно и он не намерен рисковать жизнью. Братья Шириновы не растерялись...Они понимали что дорога каждая секунда. Они рискуя своей жизнью бросились вытаскивать из горящего джипа ребенка", - пишет Адиль Бабаев.

Мужчины разбили боковые стекла в машине, но это не дало результата. Сабир предложил сломать багажник и через него зайти в автомобиль. Когда братья сломали багажник, им удалось вытащить плачущего ребенка и вслед за ним маму. В машине между передними сидениями остался отец. Его практически невозможно было вытащить. В это время к газовому балону очень быстро приближался огонь. Все кричали: "Бегите! Сейчас будет взрыв!".

"Братья Шириновы не взирая на очевидную опасность бросились через багажник, сломав сидения, и вытащили отца ребенка, который находился без сознания и застрял между сидениями. Буквально через минуту взорвался газовый баллон в машине", - рассказывает Бабаев в своем тексте.

После спасения семьи приехали сотрудники ГСЧС, скорая помощь и журналисты . Братья Шириновы поехали вслед за "скорой" в больницу. Они оказали материальную помощь в спасении ребенка и по сей день они оказывают помощь пострадавшей семье.

"У братьев Шириновых Умуда и Сабира тоже есть семьи и у каждого двое детей. Они члены Конгресса азербайджанцев Украины в Николаевской области. Мы все говорим: " Спасибо ребята за совершенный подвиг за мужество и героизм ради спасения человеческих жизней!", - отмечает Бабаев.

Как сообщали "Новости-N", вечером в субботу, 19 января, на объездной дороге под Николаевом, возле с. Зайчевское, у грузовика MAN, перевозившего подсолнечник, оторвался прицеп. Неуправляемый прицеп буквально снес с дороги ехавший во встречном направлении кроссовер Kia Sorento. "Киа", слетевший в кювет, загорелся. Случайные свидетели аварии вызволили из горящего авто водителя и двоих пассажиров - самостоятельно выбраться они не могли. "Скорая" доставила всех троих в больницу.

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