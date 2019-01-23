Ужасное ДТП в Баку: автомобиль разорвало пополам - ВИДЕО

23 января 2019 11:05

В Баку ночью на трассе, ведущей к Международному аэропорту Гейдар Алиев. произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает Day.Az, водитель движущегося на большой скорости автомобиля марки Daewoo Gentra, с регистрационным номером 10 PU 395, потерял управление и налетел на металлический разделитель полос движения.

В результате автомобиль разрезало пополам, водитель скончался на месте. Находившийся в машине пассажир Ахмед Гюльмамед оглу, 1994 года рождения был госпитализирован с тяжелыми травмами в Городскую клиническую больницу №3 в Сабунчинскои районе. Пострадавшему поставлен диагноз закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга.

Отметим, что попавшие в аварию молодые люди возвращались со свадьбы. По факту ведется расследование.

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Bakıda dəhşətli qəza: Toy yasa qarışdı

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