Ужасное ДТП в Баку: автомобиль разорвало пополам - ВИДЕО
В Баку ночью на трассе, ведущей к Международному аэропорту Гейдар Алиев. произошло тяжелое ДТП.
Как сообщает Day.Az, водитель движущегося на большой скорости автомобиля марки Daewoo Gentra, с регистрационным номером 10 PU 395, потерял управление и налетел на металлический разделитель полос движения.
В результате автомобиль разрезало пополам, водитель скончался на месте. Находившийся в машине пассажир Ахмед Гюльмамед оглу, 1994 года рождения был госпитализирован с тяжелыми травмами в Городскую клиническую больницу №3 в Сабунчинскои районе. Пострадавшему поставлен диагноз закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга.
Отметим, что попавшие в аварию молодые люди возвращались со свадьбы. По факту ведется расследование.
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