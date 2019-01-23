Азербайджан собирается увеличить число молодых предпринимателей
Конфедерация предпринимателей Азербайджана заинтересована в том, чтобы среди молодежи возросло число деловых людей.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, во время выступления на конференции "Занятость молодежи: взгляды, призывы и перспективы работодателей" сказал президент Конфедерации предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев.
По словам главы Конфедерации, в стране созданы благоприятные условия для предпринимателей: "Просто необходимо быть более инициативным, смелым и решительным".
Мусаев добавил, что занятость молодежи часть общей занятости в Азербайджане: "И без качественного среднего, профессионального и высшего образования невозможно говорить о достойных рабочих местах для молодежи. Поэтому необходимо совершенствовать учебные программы, чтобы они соответствовали требованиям рынка труда".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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