В Баку ожидается сильный ветер
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, передает Day.Az.
Ночью и утром местами возможны слабый туман, морось. Юго-западный ветер днем усилится.
На Абшеронском полуострове температура воздуха составит ночью 3-6, днем - 7-10, в Баку ночью - 4-6, днем - 8-10 градусов тепла.
Атмосферное давление снизится с 767 до 763 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит ночью - 70-80, днем - 55-69 процентов.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и утром в Лянкяран-Астаринской зоне ожидается моросящий дождь, местами туман, днем порывистый западный ветер.
Ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 9-14 градусов тепла, в горах ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла.
Завтра со второй половины дня до полудня пятницы в Баку и на Абшеронском полуострове скорость юго-западного ветра составит 15-18 м/с, временами до 20-23 м/с. В горных районах скорость юго-западного ветра будет достигать 20-25 м/с.
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