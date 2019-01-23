Азербайджан примет важные меры в связи с приемом на работу молодежи

В закон Азербайджана "О занятости" планируется внести изменения в связи с приемом на работу молодежи по определенным квотам, а также в связи с тем, чтобы при открытии социальных рабочих мест работодатели отдавали предпочтение молодежи.

Об этом на конференции "Занятость молодежи: взгляды работодателей, вызовы и перспективы" сказал председатель парламентского комитета по вопросам молодежи и спорта Ульви Гулиев, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в ближайшие дни на обсуждение парламента будут вынесены изменения, предлагаемые в закон "О молодежной политике", принятый в 2002 году.

Глава комитета добавил, что в этот закон планируется внести 25 изменений.

"Они связаны с всесторонним развитием молодежи, обеспечением занятости, поддержкой предпринимательских инициатив. Одно из новых направлений в проекте связано с поддержкой всех инициатив, связанных с мероприятиями, осуществляемыми по профподготовке, поддержкой предпринимательства и в целом с молодежной политикой государства. Кроме того, законопроект предусматривает введение соответствующими органами исполнительной власти электронного учета молодежи с профессиональным, средним специальным и высшим образованием. Кроме того, законопроект предусматривает вопросы трудоустройства нуждающихся в социальной защите, входящих в группу риска, вышедших из исправительных учреждений, попавших под сокращение по независимым от них причинам, демобилизованных из армии представителей молодежи, а также привлечение к программам этого направления соответствующих органов исполнительной власти и местных органов самоуправления", - сказал Гулиев.

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