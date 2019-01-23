Докторант Университета Джорджа Вашингтона об образовании в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ

Day.Az представляет интервью с докторантом Университета Джорджа Вашингтона (США) Севиндж Мамедовой, в котором она рассказала о различиях в системе образования во всем мире.

Уже более 10 лет я живу в Америке. Впервые я поехала в США, когда училась на степени бакалавра, по годичной программе обмена. Затем поступила туда в магистратуру. Когда я отправилась в США на обучение, моей самой большой целью было приобрести наилучшие возможные навыки. Потому что, люди могут получить информацию самостоятельно, из Интернета или книг, однако без практики научиться и развивать свои навыки невозможно. Учась в США, я стала понимать преимущества американского образования и приняла решение учиться дальше в докторантуре. Предметом моего исследования является равномерное распределение образования и финансовых ресурсов в образовании. В США исследованиям уделяют очень серьезное внимание. Все школы, учебные заведения ссылаются на результаты своих исследований. Поэтому в Америке оказывается большая поддержка исследованиям, они стараются обновлять свои исследования каждый год, а иногда и каждый месяц.

В прошлом году при поддержке Министерства образования мы реализовали крупный и интересный проект совместно с Университетом ADA, Университетом Джорджа Вашингтона, американским посольством и компанией BP. В течение нескольких дней в университете ADA наша команда, состоящая из 8 человек - 4 профессора и 4 докторанта - провела конференцию, по итогам которой мы представили статью о мероприятии, итоги обсуждений и предложения, которые будут использованы в будущих стратегиях. Это был очень успешный проект, и я надеюсь, что такие проекты будут продолжаться и впредь. Целью проекта было продемонстрировать роль исследований в развитии образования.

Азербайджан уже участвует в международном оценивании PISA и у нас есть планы проанализировать результаты этого оценивания и реализовать поступающие от них предложения. Есть и еще один проект, который планируется реализовать с азербайджанскими университетами и частными компаниями. Это связано с развитием предпринимательства в сфере образования. В Азербайджане развитие образования рассматривается как обязанность Министерства образования, но во всех развитых странах мира существует частное и государственное партнерство в сфере высшего образования, что очень важно. Мы хотим провести большую конференцию в этом направлении, чтобы объяснить молодым людям, профессорам, учителям и другим, что в развитии образования должны участвовать не только образовательные учреждения, но и все общество в целом.

Результаты реформ, которые происходят сейчас в Азербайджане, например, в первых классах, можно будет увидеть только через 11-12 лет. Поэтому, к изменениям в образовании нужно относиться с терпением и я уверена, что реформы, проводящиеся сейчас в стране, порадуют нас в будущем.

Я также считаю, что необходимо развивать неформальное образование, так как образование, основанное на ценностях, намного сильнее, чем образование основанное на цифрах. Мы должны усердно работать над тем, чтобы наши дети приобретали необходимые навыки, росли патриотами своей страны, правильными людьми, а не просто набирали по 700 баллов на вступительных экзаменах.

Я побывала в Финляндии, Сингапуре и многих странах Европы, где изучала особенности системы образования этих стран. Например, Шанхай занимает первое место в рейтингах по техническим наукам. Но в Финляндии все наоборот. Финляндия не одобряет метод тестов. Финляндия основывается на вере в ценностное образование. Они редко проверяют учителей и очень редко предлагают детям проходить тесты. Они считают, что если у человека есть желание учиться, он будет учиться и проверять его нет смысла. Система образования в США совершенно другая, она объединяет в себе обе системы Китая и Финляндии. И не смотря на то, что в каждой из страны системы образования разные, все они являются успешными. Это доказывает то, что каждой стране нужно подходить к этому вопросу индивидуально. Например, мы не можем применить сингапурскую систему образования к Азербайджану, потому что культура и традиции Сингапура и Азербайджана разные. Также и в Финляндии. Поэтому мы должны анализировать разные системы образования и выбирать именно то, что подходит нашей стране. Образовательная стратегия, написанная в Азербайджане, является хорошо подготовленной образовательной стратегией, которая даст успешные плоды.

Н. Гасымова