Как азербайджанская молодежь и ветераны покоряли Сочи - ФОТО - ВИДЕО

В Сочи завершился 30-й Международный фестиваль "КиВиН", который прошел с участием 650 команд и более 10000 квнщиков из разных уголков земли. Об этом сообщили Trend в пресс-службе Азербайджанского клуба веселых и находчивых, передает Day.Az.

Нашу страну представили 3 команды Азербайджанской Лиги КВН - "Бакинский бульвар" (чемпионы АзЛиги - 2018, лауреаты Международного фестиваля "Кубок губернатора Краснодарского края"), "АзНефть" (двукратные чемпионы АзЛиги и финалисты Центральной Лиги КВН г. Курск), "Сборная БГУ" (чемпионы АзЛиги - 2016) и команда ветеранов КВН "Легион".

Юбилейный "КиВиН" запомнился яркими событиями, массой позитива и незабываемыми моментами. Каждый участник получил на память от организаторов медаль с символикой 30-летия фестиваля. На изготовление этого красочного и памятного сувенира компания АМиК потратила 1, 4 млн. российских рублей.

Азербайджанские команды произвели очень хорошее впечатление на редакторов и зрителей. Каждая команда продемонстрировала оригинальный юмор, а ветераны из команды "Легион" сорвали шквал аплодисментов и были очень тепло встречены публикой.

Руководитель Азербайджанского клуба веселых и находчивых, основатель движения возрождения отечественного КВН Рашад Азизов отметил, что столь многочисленный десант на международный фестиваль является результатом кропотливой работы всего клуба: "Хочется поблагодарить всех людей, причастных к этому процессу, всех, кто помогает молодым развиваться, приобретать навыки. Именно преемственность и взаимная поддержка являются основными критериями успеха современного азербайджанского КВН. Зритель хочет снова видеть азербайджанскую команду в Высшей Лиге КВН! Уверяю, что все предпосылки для этого есть: кадры, юмор. Нужно лишь время. И результат не заставит себя ждать!".

Своими впечатлениями поделился капитан команды "Бакинский бульвар" Гусейн Шахвердиев: "Поездка в Сочи - это всегда большое испытание для команды, так как выступать в зале, переполненном квнщиками, - задача не из простых. "Бакинский бульвар" показал смешное, качественное выступление, которое понравилось редакторам, и самое главное, самим квнщикам. Все остальные наши команды также достойно представили страну на этом крупнейшем празднике КВН".

Капитан команды "Сборная БГУ" Садых Гусейнов отметил, что фестиваль оставил самые позитивные впечатления: "КиВиН - это в каком-то смысле Эдем для каждого квнщика, место, где любая мелочь, любое слово так или иначе связаны с игрой. И вообще, что может быть лучше, чем целый город, захваченный квнщиками? КВН, - это не просто игра, для нас это уже стиль жизнь, и все эти бессонные ночи, бесконечные репетиции и постоянная неудовлетворенность материалом стоят тех пяти минут на сцене, где ты, с помощью каждой удачной шутки навсегда завоевываешь сердце зрителя".

В фестивале также приняли участие команды из Эстонии, Германии, Великобритании, Израиля, Узбекистана, Казахстана, Беларуси, Украины и др. Почетными гостями стали известные квнщики, юмористы и победители "Высшей Лиги" разных лет. В рамках фестиваля прошли концерты, интеллектуальные турниры, вечеринки и сольное выступление популярной группы "Волга-Волга".

"Теплый прием азербайджанским командам был организован и со стороны председателя Сочинского регионального отделения Всероссийского Азербайджанского Конгресса Джамиля Алиева, который поддержал команды АзЛиги КВН и пожелал талантливой молодежи дальнейших успехов. Азербайджанская Региональная Лига КВН благодарит за поддержку Министерство молодежи и спорта и Министерство образования Азербайджана, Главное Управление министерства молодежи и спорта города Баку и Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана", - говорится в сообщении пресс-службы.

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