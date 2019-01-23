Азербайджан внедрит новые профессиональные стандарты

23 января 2019 17:43

Азербайджан совместно с ЕС завершил работу по подготовке законодательной базы профессиональных стандартов.

Об этом на конференции "Занятость молодежи: взгляды работодателей, вызовы и перспективы" сказала представитель министерства труда и социальной защиты населения Хавва Ахвердили, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, правила разработки, применения и регистрации профессиональных стандартов, а также проект решения Кабмина о развитии способностей согласованы с соответствующими государственными органами.

В ближайшие три года планируется разработать около тысячи новых профессиональных стандартов, сказала Ахвердили.

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