Азербайджан меняет правила получения гражданами до 15 лет идентификационной карты

В Азербайджане будут изменены правила получения индивидуальной идентификационной карты граждан до 15 лет, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В связи с этим будет добавлена статья 1.2-1 в закон "Об индивидуальной идентификационной карте гражданина Азербайджана, не достигшего 15 лет".

В дополнении говорится, что для получения индивидуальной идентификационной карты также cможет обратиться лицо, назначенное на основании нотариально заверенной доверенности, выданной законным представителем гражданина. В связи с этим будут внесены соответствующие изменения в статьи 3.2 и 7.

Также будут внесены поправки в закон "О гражданстве Азербайджана". Так, в список документов, подтверждающих гражданство, будет добавлена индивидуальная идентификационная карта гражданина Азербайджана, не достигшего 15 лет.