В Товузе произошла авария, есть пострадавшие

24 января 2019 08:11

В Товузском районе произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошёл в селе Ибрагим Гаджилы.

Автомобиль марки "ВАЗ-2107" столкнулся с автомобилем "ГАЗ-31". В результате ДТП пострадали два человека.

Эльнур Зейналов (1979 г.р.) и Мохтябяр Гасанов получили травмы. Пострадавшие были доставлены в больницу.

По факту ведётся расследование.

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