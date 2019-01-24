В Товузе произошла авария, есть пострадавшие
24 января 2019 08:11 199
В Товузском районе произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошёл в селе Ибрагим Гаджилы.
Автомобиль марки "ВАЗ-2107" столкнулся с автомобилем "ГАЗ-31". В результате ДТП пострадали два человека.
Эльнур Зейналов (1979 г.р.) и Мохтябяр Гасанов получили травмы. Пострадавшие были доставлены в больницу.
По факту ведётся расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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