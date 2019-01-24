Проект Минобразования «Цифровые навыки» представлен на Bett Show 2019 в Лондоне - ФОТО

23 января в Лондоне стартовала международная выставка образовательных технологий - Bett Show 2019, на которой отдельным стендом представлен совместный пилотный проект Министерства образования и международной образовательной компании "Алгоритмика" (международный бренд Logika) "Цифровые навыки".

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Минобразования, министр Джейхун Байрамов ознакомился со стендом в рамках посещения выставки.

Стенд проекта пользуется популярностью со стороны участников и представителей образовательных организаций из ряда стран (таких как ОАЭ, Пакистан, Индия), которые выразили заинтересованность в опыте нашей страны в данном направлении.

В рамках выставки также прошло совместное выступление замдиректора Института профессионального развития преподавателей и руководителя проекта "Цифровые навыки" Фахри Гурбанова и основателя и генерального директора компании "Алгоритмика" Андрея Лобанова на тему "Цифровые навыки: преобразование образовательного процесса в масштабе страны". Выступление прослушали более 50 участников, у которых оно вызвало большой интерес.

Отметим, что Bett Show проходит каждый год в рамках Всемирного форума образования в Лондоне и является самым значимым событием в мире образовательных технологий. Стартовавшая выставка продлится до 26 января и объединит более 35 000 преподавателей и специалистов, 850 ведущих компаний в сфере образования из 131 страну. Bett Show является платформой, где можно ознакомиться с новейшими технологиями и инновационными решениями в области образования, которые помогут улучшить качество обучения. Одной из основных тем выставки Bett Show 2019, основанной на реальных потребностях образовательного сообщества, является "Навыки и знания XXI века". Не случайно, в ряду основных партнеров выставки выступают такие компании, как Microsoft, Google, Lenovo, Adobe и ряд других лидеров индустрии высоких технологий.

Напомним, что пилотный проект "Цифровые навыки" внедряется в общеобразовательных учреждениях страны начиная с 2017 года, на данный момент он реализуется в 65 школах города Баку и 6 школах Гянджи с общей численностью 26 тыс. учащихся.

Н. Гасымова