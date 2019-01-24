В Баку стало меньше преступлений

В Баку сократилось число преступлений.

Об этом, как передает Day.Az, на расширенном оперативном совещании сказал прокурор Баку Ильгар Аббасов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на прокуратуру столицы.

На совещании было отмечено, что если в 2017 году по городу было зарегистрировано 12 122 преступления, то в 2018 году этот показатель составил 11 813, то есть на 2,5 процента меньше.

На 0,2 процента вырос процент раскрываемости преступлений, составив 80,2 процента, а число тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 30,8 процента - до 1308-и.

В 2018 году было обеспечено раскрытие 66 умышленных убийств (в 2017 году - 59), за исключением четырех фактов (три факта связаны с пропажей без вести), а также 32 умышленных попыток убийства (в 2017 году - 38).