В CinemaPlus прошла презентация комедийного фильма "Такси Лиза" - ФОТО - ВИДЕО

В кинотеатре премиум класса CinemaPlus, расположенным в ТЦ Gənclik Mall, прошла презентация комедийного фильма "Такси Лиза", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

При поддержке дубляжной студии Cinemazadeh и Cinema Distribution кинотеатр был украшен оригинальными декорациями в соответствии с содержанием фильма. Вниманию гостей мероприятия была представлена музыка, фуршет и напитки. Среди гостей были популярные актеры, режиссеры, продюсеры и представители медиа.

Фильм рассказывает историю о водителе такси Дурсуне. Несмотря на то, что он семь раз сватался к одной и той же девушке, однако ее отец отказывается выдавать свою дочь за водителя такси. В то время когда Дурсун, покружен в мысли о любимой, Ифтихар Бей планирует продемонстрировать свою знаменитую выставку "Mono Liza" в Баку. Но, главная картина украдена неизвестными лицами....

Продюсер фильма - Вугар Алиев, режиссёры - Пярвиз Гасанов и Джабир Гаджиев, режиссёр-постановщик - Ровшан Агаев, ассистент режиссёра - Севда Азизова, оператор-постановщик - Гасан Асланов, авторы сценария Ниджат Дадашев и Эльчин Мурадов, художник - Турал Мамедов, художник-постановщик - Ариф Нифтиев, художник по костюмам - Айнур Бахрамова, художник по гриму - Эльдар Исрафилов, звукорежиссёр - Сергей Нутриненко, звукооператор - Эмин Махмудов, исполнительные продюсеры - Алибала Рагимов и Гусейн Гулиев.

В фильме снялись - Фярда Амин, Земфира Абдулсамедова, Джафар Намик Кямал, Фаиг Мирзоев, Хаяла Гулиева и другие.

Фильма выходит в прокат с 24 января во всех кинотеатрах сети CinemaPlus.

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