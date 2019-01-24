В Азербайджане будут контролировать плату за обучение

В Азербайджане предлагается осуществлять соответствующий контроль в целях регулирования оплаты за обучение в частных учебных заведениях.

Об этом, как передает Day.Az, выступая на заседании парламентского комитета по науке и образованию, сказал председатель комитета Иса Габиббейли, сообщает в четверг Trend.

По словам Габиббейли, в частных школах разная оплата за обучение, и даже допускается искусственное завышение.

Председатель комитета отметил, что необходимо разработать механизм, который будет регулировать этот вопрос.

"Применение единых цен в этой сфере не соответствует рыночной экономике. Размер платы за обучение в частных школах должен устанавливаться свободно, по принципу спрос - предложение. Поэтому в закон "Об общем образовании" было бы целесообразно добавить такой пункт, чтобы цены устанавливались по вышеуказанному принципу и соответствующий орган исполнительной власти осуществлял соответствующий контроль в целях регулирования стоимости обучение в муниципальных и частных школах", - сказал Габиббейли.

По его словам, основным вопросом является и вопрос упрощения куррикулумов: "Необходимо упростить упражнения, формулы, способы, которые не соответствуют возрасту учащихся. Об этом говорят и родители, и ученики"

Как сказал глава комитета, в министерство образования направлено обращение о том, чтобы комитет по науке и образованию тоже ознакомился с переработанными куррикулумами.