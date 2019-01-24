Отложено заседание суда по делу Джахангира Гаджиева

В четверг в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось подготовительное заседание суда по уголовному делу экс-главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, его родственника Исмаила Идаят-заде, экс-депутата Дуньямина Халилова, Джамаля Гасанова, Сархана Расулова, Натига Иманова, Самира Гаджиева, Табриза Абдулгамидова и 16 других лиц. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend.

На процессе под председательством судьи Фаига Ганиева было объявлено о подключении нового адвоката для защиты Расулова.

Адвокат попросил у суда время для ознакомления с уголовным делом.

Поэтому заседание суда было отложено на 28 января.

Согласно официальной информации, в ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что в 2001-2015 годах по указанию Гаджиева, являвшегося председателем правления Международного банка, с отдельными юридическими лицами в различных странах были заключены договоры о купле-продаже простых векселей на сумму 3,4 миллиарда долларов и 987 миллионов евро (по тогдашнему курсу 3,8 миллиарда манатов) и проводились незаконные вексельные операции. Также в ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что знакомый Гаджиева Дуньямин Халилов, еще 20 человек, а также другие лица нанесли ущерб Межбанку, присвоив 4,7 миллиарда манатов, и в том, что в 2011-2014 годах Гаджиев уклонился от выплаты налогов в бюджет в размере 1 752 тысячи манатов по ООО "Азторг", которым фактически руководил совместно с Халиловым.

Напомним, что решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Гаджиев ранее уже был приговорен к 15 годам лишения свободы, Дуньямин Халилов к 13 годам, а Исмаил Идаят-заде к семи годам лишения свободы. Решением Бакинского апелляционного суда срок отбывания наказания Халилова был снижен с 13 до 12 лет девяти месяцев, Верховный суд снизил срок наказания Идаят-заде до пяти лет.