В Азербайджане планируется создать рабочую группу по законопроекту «О высшем образовании»

В течение весенней сессии Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана планируется создать рабочую группу для разработки законопроекта "О высшем образовании".

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в четверг во время выступления на заседании комитета по науке и образованию Милли Меджлиса сказал председатель комитета Иса Габиббейли.

По его словам, в течение весенней сессии планируется обсудить во втором и третьем чтении законопроект "Об общем образовании".

"Если законопроект пройдет второе чтение в феврале-марте, то в апреле может состояться его третье чтение. В апреле же будет создана рабочая группа для подготовки законопроекта "О высшем образовании", - сказал Габиббейли.

Председатель комитета добавил, что обращения об оплате обучения студентов, нуждающихся в социальной защите, были рассмотрены в соответствии с законодательством.