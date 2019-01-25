Сильный пожар в торговом центре в Гяндже

25 января 2019 09:51

В городе Гянджа произошел пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, случай произошел в торговом центре "Уджузлуг" расположенном в поселке Ени Гянджа. В результате пожара есть пострадавший. Торговый центр сгорел вместе с предназначенными для продажи товарами.

Расследуются причины пожара.

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