Сильный пожар в торговом центре в Гяндже

В городе Гянджа произошел пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, случай произошел в торговом центре "Уджузлуг" расположенном в поселке Ени Гянджа. В результате пожара есть пострадавший. Торговый центр сгорел вместе с предназначенными для продажи товарами.

Расследуются причины пожара.

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