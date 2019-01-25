Вышел очередной печатный номер онлайн-газеты Azernews - ФОТО

25 января 2019 10:44

25 января вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews.
  
В новом номере газеты читайте:

  • Азербайджанский бизнес стремится в Китай,
  • ВЭФ отражает достижения стран, готовых к четвертой экономической революции,
  • Страна Огней привлекает все больше индийских туристов,
  • Мугам зазвучит по-новому т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).

С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az

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