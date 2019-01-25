Вышел очередной печатный номер онлайн-газеты Azernews - ФОТО
25 января 2019 10:44 155
25 января вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews.
В новом номере газеты читайте:
- Азербайджанский бизнес стремится в Китай,
- ВЭФ отражает достижения стран, готовых к четвертой экономической революции,
- Страна Огней привлекает все больше индийских туристов,
- Мугам зазвучит по-новому т.д.
AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az
10:40 492
Когда в школах начнутся зимние каникулы
-
24 Янв. 12:58 7 911
-
24 Янв. 17:00 7 223
-
07:25 4 487
-
24 Янв. 13:56 4 149
-
24 Янв. 17:02 3 367