Вышел очередной печатный номер онлайн-газеты Azernews - ФОТО

25 января вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews.



В новом номере газеты читайте:

Азербайджанский бизнес стремится в Китай,

ВЭФ отражает достижения стран, готовых к четвертой экономической революции,

Страна Огней привлекает все больше индийских туристов,

Мугам зазвучит по-новому т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).



С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az