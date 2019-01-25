Тревожный сигнал от ЮНИСЕФ: у детей в Азербайджане есть проблемы с ростом
В Азербайджане у детей есть проблемы с ростом. Об этом, как передает Day.Az, сказала в пятницу Trend руководитель программы по питанию и здравоохранению азербайджанского представительства ЮНИСЕФ Тохфа Джамилова.
По ее словам, в среднем 18 процентов детей в возрасте до пяти лет в стране не обладают ростом, соответствующим их возрасту.
Джамилова добавила, что у одного из трех детей в возрасте до пяти лет имеется различная степень анемии.
"То есть имеются определенные беспокоящие моменты. С другой стороны, заметно улучшилась ситуация по заболеваемости детей. Также падает показатель младенческой смертности, и в отчетах ООН эти цифры меняются в сторону снижения. Успехи Азербайджана в этой сфере отмечают и международные структуры", - сказала она.
Глава программы ЮНИСЕФ добавила, что в последний раз совместное с минздравом исследование по показателям состояния здоровья детей проводилось в 2013 году.
Отметим, что в 2017 году диагноз анемии впервые был поставлен 29 167 детям, в 2016 году - 28 948 детям, 1026 детям впервые были диагностированы отставание в росте и слабость (982 - в 2016 году), 254 детям - йодная недостаточность (353 - в 2016 году) и 24 детям - недостаток витамина А (67 - в 2016 году).
Статистические данные по 2018 году пока не опубликованы.
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