В Азербайджане станет проще построить дом

В Азербайджане запускается электронная система выдачи разрешений на строительство объектов, не требующих экспертизы.

Об этом, как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, сказал глава отдела по международным отношениям Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Руфат Махмудов.

По его словам, в настоящее время продолжается тестирование системы, сдача ее в эксплуатацию ожидается в начале февраля.

Как отметил Махмудов, с помощью этой системы разрешение на строительство можно будет получить в течение 15 рабочих дней, а на эксплуатацию объекта - в течение 10 дней.

Получить разрешение через онлайн-систему можно будет только для объектов недвижимости, у которых площадь каждого этажа не превышает 150 квадратных метров.

По данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, в 2018 году в стране было сдано в эксплуатацию жилых домов на общую площадь в 2,08 миллиона квадратных метров, что на 3,3 процента больше показателя предшествовавшего года.