В Баку пройдет совместный концерт Ройи Айхан и Мири Юсифа - ВИДЕО

25 января 2019 13:01

В Баку в Elektra Events Hall, 14 февраля в 20.00, пройдет концерт звезд отечественной эстрады - заслуженной артистки Азербайджана Ройи Айхан и исполнителя Мири Юсифа, организованный BOOM GROUP. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Концерт посвящен Дню всех влюбленных, самому романтичному празднику, который отмечают в большинстве стран мира 14 февраля - в этот день на протяжении более полутора тысяч лет люди признаются друг другу в любви.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət и онлайн на www.iticket.az. Телефон для справок: +99470 8451445.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az
 
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