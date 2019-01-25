Слушателями Школы управления проектами в БВШН стали представители 15 компаний и организаций - ФОТО

Студентами новой группы - "М5" - Школы управления проектами (School of Project Management - SPM) стали 26 менеджеров и специалистов из 15 компаний и организаций, в том числе SOCAR, ПО "Азерхимия", SOCAR Petkim, BP, Bank Respublika, TP Engineering, группа компаний Gilan Construction и DeGolyer & MacNaughton. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на компанию.

SPM осуществляет свою деятельность в рамках совместного проекта Бакинской высшей школы нефти (БВШН) и британской компании TwentyEighty Strategy Execution по программе магистратуры американского Университета Джорджа Вашингтона.

Церемонию, посвященную началу обучения группы "М5", провел ректор БВШН Эльмар Гасымов. Он отметил, что выпускники Школы управления проектами добились серьезных достижений и стремительного роста в своей карьере. По словам ректора, участие в проекте помогает местным специалистам развить управленческие навыки, приобрести знания и опыт в области менеджмента, которые они затем с успехов применяют на практике.

Курс обучения в SPM - это уникальная программа подготовки национальных кадров в области управления проектами в соответствии с международными стандартами. После успешного окончания учебы выпускникам вручаются сертификаты магистров Университета Джорджа Вашингтона, а сам учебный курс включает семь основных модулей, в числе которых - "Руководство проектом, управление и коммуникации", "Управление рисками", "Управление проектами: применение на практике", "Составление графика работ и контроль затрат", "Навыки ведения переговоров" и "Качество для менеджеров проекта".

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