В Баку пройдет шоу рекордсменов из Московского цирка лилипутов

7 апреля в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета будет представлено удивительнее шоу Московского цирка лилипутов под названием "Большая сказка маленьких людей", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Это единственный, неповторимый театр в мире - Московский цирк лилипутов! Цирк побывал с гастролями во многих странах мира, удостоен множества международных наград. Каждый артист этого прославленного коллектива занесен в Книгу рекордов Гиннесса, как самые невысокие люди планеты. Удивительные представления маленьких звезд восхитят не только детей, но и их родителей, а также бабушек и дедушек. Ведь маленькие герои представления покажут нам самый настоящий добрый цирк без животных. Подарите себе и своей семье волшебный праздник, посетив Большое сказочное представление Маленьких людей! Мы ждем вас, наши Гулливеры!", - приглашают на концерт организаторы.

Цена билетов - от 10 манат. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, онлайн на www.iticket.az.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az