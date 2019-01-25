Азербайджан серьезно изменит правила усыновления детей

"Будет внесено изменение в законодательство по усыновлению".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом на пресс-конференции на тему "Усовершенствование управления в сфере усыновления" сказал завотделом политики социальной защиты инвалидов министерства труда и социальной защиты населения Сабир Годжаев.

По его словам, сейчас процессом усыновления управляют три центральных органа исполнительной власти - министерство здравоохранения, министерство образования и Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей: "Согласно подписанному 10 декабря Президентом Ильхамом Алиевым указу "О мерах по усовершенствованию управления в сфере усыновления" в МТСЗН будет создана подсистема. Если сегодня люди для усыновления должны пройти 10 ступеней, в новой системе это количество сократится".

Он добавил, что с 1 июня планируется внедрение системы: "В то же время готовятся предложения в Семейный кодекс, единый пакет решения по исполнению этих работ должен быть утвержден Кабмином".

Завотделом отметил, что решение об усыновлении будет принимать МТСЗН и после передачи ребенка на усыновление контроль также будет осуществлять данное министерство: "Даже если очередь дойдет до лиц, желающих усыновить ребенка, это не будет основным фактором. Будут выбираться лица, которые будут соответствовать требованиям и смогут быть родителями. В то же время у детей также будет шанс на выбор. Ребенок будет передан семье на несколько испытательных месяцев. Сотрудники министерства будут регулярно контролировать ребенка. Мониторинги в семье будут проводиться до достижения ребенком 18 лет".

Также было отмечено, что в Азербайджане будет устранен запрет на усыновление для лиц с инвалидностью.

По словам Годжаева, из комитета ООН по правам инвалидов правительству Азербайджана поступили вопросы, связанные с выполнением конвенции в этой области: "И один из этих вопросов был связан с требованием касательно болезней будущего усыновителя, которое имеется в постановлении № 172 Кабинета министров. Этим требованием установлено ограничение на усыновление для лиц с первой и второй группами инвалидности, что, естественно, является дискриминацией в отношении этих лиц".

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