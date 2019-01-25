В Баку впервые пройдет церемония награждения премии "Золотые люди" - ФОТО

В Boulevard Hotel Baku 4 марта в 17.00 пройдет церемония награждения премии Golden People Awards, учрежденной ABA Event Group. Об этом сообщили Trend организаторы, передает Day.Az.

Премия вручается за достижения в общественной жизни и бизнес-сфере, области культуры и искусства, медицины и спорта, медиа и социальных сетей. Golden People Awards впервые проводится в Азербайджане и будет также вручаться представителям других стран. Вечер начнется с красной дорожки, а после церемонии награждения состоится after party. Организаторы проекта - Агиль Мамиев и Ляман Мирталыблы.

Для справок и участия в Golden People Awards связаться по goldenpeopleawards@gmail.com.

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