Азербайджан примет участие в мероприятиях к 75-летию освобождения Ленинграда

Делегации из регионов РФ и зарубежных стран начали прибывать в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях к 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета по внешним связям, передает Day.Az.

"Всего в мероприятиях примут участие блокадники - соотечественники из 19 стран мира. В делегации вошли жители блокадного Ленинграда, два участника обороны Ленинграда (проживают в настоящее время в Болгарии и США) и их сопровождающие. Всего 90 человек. Также к проводимым в Петербурге мероприятиям присоединятся 120 блокадников из 42 российских регионов", - отметили в пресс-службе комитета.

Ожидается, что они примут участие в церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, а также побывают на параде войск на Дворцовой площади и праздничном концерте в Большом концертном зале "Октябрьский". Для них подготовлена также специальная культурная программа с обзорными экскурсиями по Санкт-Петербургу и по новым городским достопримечательностям.

Также по приглашению правительства Петербурга почтить память павших героев и отдать дань уважения защитникам и жителям блокадного Ленинграда приедут представители дипломатических миссий зарубежных государств, в том числе стран, входивших в состав СССР, и участников антигитлеровской коалиции, а также представители зарубежных городов и регионов-партнеров Санкт-Петербурга, российских регионов, в которые были эвакуированы ленинградцы и городские предприятия.

В настоящее время, по данным комитета, получено подтверждение об участии делегаций из 13 российских регионов: Алтайского края, Брянской, Калужской, Орловской, Псковской, Новгородской, Новосибирской, Вологодской и Ульяновской областей, Республики Татарстан, Ямало-Ненецкого автономного округа, Москвы и Севастополя. Вместе с тем, зарубежные города-партнеры Санкт-Петербурга будут представлены делегациями из Гамбурга, Дрездена, Ниццы, Чешской Республики, Антверпена и Еревана.

Кроме того, от дипмиссий зарубежных государств, аккредитованных в Москве, в мероприятиях примут участие 22 делегации, в том числе Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Германии, Дании, Израиля, Казахстана, Кубы, Никарагуа, ЮАР и других. Также свое участие подтвердили представители 39 консульских учреждений Санкт-Петербурга и представители Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ.

Планируется, что ветеранам-соотечественникам и иностранным гостям будут вручены памятные значки с изображением "Блокадной ласточки", символизирующей стойкость духа ленинградцев.

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, это одна из самых драматических страниц в истории Великой Отечественной войны. Город находился в нацистской осаде на протяжении 872 дней. За это время от голода, холода, бомбежек и артобстрелов погибло, по разным данным, от 600 тыс. до 1,5 млн ленинградцев.

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