В Германии прошла массовая акция азербайджанцев - ФОТО

В Кёльне (Германия) при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и по инициативе Дома культуры Германия-Азербайджан прошла акция. Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на госкомитет, передает Day.Az.

Способствовало проведению акции то, что в Германии, являющейся ведущей страной Европы, чутко относятся к правам и свободам человека, уважительно относятся к международным нормам и принципам, страна имеет большой авторитет в ОБСЕ.

Акция прошла под лозунгами "Азербайджан хочет мира и справедливости!", "Европа, не закрывай глаза на гибель детей!", "Остановите гибель мирных граждан!", "Конец агрессии Армении!", "В 1992-2018 годах продолжается убийство детей!", "Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана!", "Мы хотим мира!", "Свободу Дильгаму и Шахбазу!".

Выступившие на акции соотечественники рассказали об армянском вандализме, привели конкретные факты того, что Нагорный Карабах - историческая земля Азербайджана.

В ходе акции общественность Германии и туристы были проинформированы о том, что в результате армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта более одного миллиона человек были изгнаны с родных мест, о взятии в заложники Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева во время посещения родных мест и могил родственников, о жестоких пытках в отношении них и др.

Также в рамках акции представителям германского общества и туристам были розданы тысячи флаеров по истории Азербайджана и Нагорного Карабаха, о резолюциях СБ ООН о территориальной целостности Азербайджана, этническом составе населения Азербайджана.

В конце акции было принято решение направить обращение правительству Германии. Обращение было поддержано участниками акции, было отмечено, что в самое короткое время оно будет передано высшим структурам Германии.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Отметим, что в июле 2014 года во время проведенной армянским спецназом операции в селе Шаплар оккупированного Кельбаджарского района был убит гражданин Азербайджана Гасан Гасанов, а Шахбаз Гулиев и гражданин России Дильгам Аскеров были взяты в заложники. Все они хотели посетить родные места и могилы своих родственников. В отношении Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова было возбуждено уголовное дело. Затем так называемый "суд" приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева - к 22-м годам лишения свободы.

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