Малейка Аббасзаде о структурных реформах в системе госуправления Азербайджана

Структурные реформы, проводимые в системе госуправления Азербайджана, свидетельствуют об изменении стандартов, важности их адаптации.

Об этом в пятницу во время выступления на церемонии по случаю завершения "Проекта поддержки продолжения реформ в системе государственной службы Азербайджана" сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, данные реформы, в свою очередь, соответствуют принятой в конце 2018 года "Стратегии развития государственной службы в Азербайджане (2019-2025 годы).

Председатель Совета директоров ГЭЦ отметила, что в плане мероприятий на Государственный экзаменационный центр возложено больше всего поручений (около 40) как на организацию-исполнителя этой стратегии.

"При определении целей принятого три года тому назад твининг-проекта учитывались положение и потребности Азербайджана на тот период времени, и в рамках проекта успешно решены все поставленные вопросы. Требование времени заключается в том, чтобы поднять государственную службу в Азербайджане в плане качества на более высокий уровень", - сказала Аббасзаде.

Она выразила надежду на то, что Европейский союз сочтет возможным совместное осуществление в ближайшем будущем проекта для достижения целей стратегии, принятой в Азербайджане в области государственной службы. Председатель Совета директоров добавила, что это приведет к достижению более значимых результатов.

Аббасзаде также сказала, что еще большее значение имеют оценка и принятие решения людьми, работающими на государственной службе.

По ее словам, если решение, принятое лицом, работающим в каком-либо частном секторе, относится к сфере деятельности компании, то принятое госслужащим решение тиражируется по всей стране. Последствия неверно принятого им решения по масштабу и охвату несопоставимы с решением других лиц.

"Это должен ясно понимать каждый государственный служащий. В этой связи в более широком контексте должна расцениваться объективная оценка в процессе выбора на государственные должности", - отметила Аббасзаде.

Аббасзаде также добавила, что развитие сферы государственной службы непосредственно связано с системой образования.

"Мы должны строить тесные связи не только с государственными структурами, но и высшими учебными заведениями. Образование в высших учебных заведениях должно быть организовано в соответствие с требованиями рынка труда", - сказала председатель Совета директоров ГЭЦ.

Аббасзаде добавила, что для сохранения профессиональных кадров в государственном секторе необходимо принимать шаги мотивирующего характера.

По ее словам, результат деятельности государственного служащего не влияет на его зарплату.

"Однако, мы выступали с инициативой по включению в законодательную базу новых предложений по оценке деятельности государственных служащих. Если каждый госслужащий будет работать, зная критерии оценки своей работы, то у него появится еще больший стимул, и это также повлияет на его зарплату", - добавила Аббасзаде.